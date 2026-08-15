இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர் ஆடிப்பூர உத்சவம் கோலாகலம்

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இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர் ஆடிப்பூர உத்சவம் கோலாகலம்
இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர் ஆடிப்பூர உத்சவம் கோலாகலம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
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அச்சிறுபாக்கம், ஆக., 15--–
அச்சிறுபாக்கம் இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர் கோவிலில் ஆடிப்பூர உத்சவத்தை முன்னிட்டு, நேற்று அம்மனுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி விமரிசையாக நடந்தது.
அச்சிறுபாக்கத்தில், சைவ சமய குறவர்களால் பாடல் பெற்றதுமான, புகழ்பெற்ற இளங்கிளி அம்மன் உடனுறை ஆட்சீஸ்வரர்
கோவில் உள்ளது. ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில், ஆண்டு தோறும் ஆடிப்பூர உத்சவம் விமரிசை யாக நடப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்தாண்டு ஆடிப்பூர உத்சவத்தையொட்டி அம்மனுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. பின், மாலை ஆட்சீஸ்வர சுவாமிக்கும், அம்மனுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. இந்நிகழ்வில் ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்று இளங்கிளி அம்மனை
வழிபட்டனர்.