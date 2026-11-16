மாமல்லபுரத்தில் இந்திய நாட்டிய விழா கலைஞர்கள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
மாமல்லபுரத்தில் இந்திய நாட்டிய விழா கலைஞர்கள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் நடக்கும் இந்திய நாட்டிய விழாவில் பங்கேற்க பாரம்பரிய நாட்டுப்புற கலைஞர்கள், வரும் 25ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு, தமிழக சுற்றுலாத்துறை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக சுற்றுலாத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பல்லவர் கால சிற்பங்களை காண ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். ஆண்டு தோறும் நவம்பர் மாதம் இறுதியில் பயணியரை கவரும் வகை யில் இந்திய பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்தாண்டிற்கான இந்திய நாட்டிய விழா வரும் 25ம் தேதி தொடங்கி ஜன., முதல் வாரம் வரை நடக்க உள்ளது. தமிழக சுற்றுலாத்துறை சார்பில் நடக்கும் இந்த விழாவில்,
பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி, ஒடிசி உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நாட்டியங்கள், கரகம், காவடி, பொய்க்கால் குதிரை உள்ளிட்ட நாட்டுப்புற கலைநிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட உள்ளன. இவ்விழாவில் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்த விரும்பும் கலைஞர்கள், வரும் 25ம் தேதிக்குள், tntourismpo@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.