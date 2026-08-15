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விதை விற்பனை மையங்களில் தகவல் பலகை அவசியம்

விதை விற்பனை மையங்களில் தகவல் பலகை அவசியம்

ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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திருக்கழுக்குன்றம்: விதை விற்பனை கடைகளில், விலை விபரம் உள்ளிட்ட விபர தகவல் பலகை வைக்குமாறு, விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் வானதி அறிவுறுத்தியுள்ளார். திருக்கழுக்குன்றத்தில் இயங்கிவரும் அரசு விதை விற்பனை மையம், வட்டார பகுதிகளில் இயங்கும் தனியார் விதை விற்பனை கடைகளில், நேற்று அவர் ஆய்வு செய்தார். விதை கொள்முதல் ஆவணங்கள், தனியார் விதைகளுக்கான பதிவுச்சான்றுகள், விதை பகுப்பாய்வு அறிக்கைகள் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு, விதைக்குவியல் தரம் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

அப்போது, விற்பனை ரசீதில் விதை குவியல் எண், காலாவதி நாள், விற்பனை விலை ஆகியவை குறித்து, தகவல் பலகை அவசியம் இடம்பெற வேண்டுமென அறிவுறுத்தினார். ஆய்வின் போது, விதை ஆய்வாளர்கள் சதிஷ்குமார், சிலம்பரசன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

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