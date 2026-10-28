/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மின்கம்பங்கள் சேதம் மாற்றி அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:54 PM
அ நிறம் | அளவு
கூவத்துார்: அணைக்கட்டு பகுதியில் மின்மாற்றியில் சேதமடைந்த மின்கம்பங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அணைக்கட்டு ஊராட்சி வாளோடை சாலையில் இருந்து, செம்பூர் பகுதி உள்ளது. இந்த பிரதான சாலையை பயன்படுத்தி வாளோடை, நத்தம், பரமேஸ்வரமங்கலம், செம்பூர், பாளையம், போன்ற பகுதிகளுக்கு அப்பகுதி மக்கள் சென்று வருகின்றனர்.
இந்த பிரதான சாலையில் உள்ள மின்மாற்றி மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து எப்போதும் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சப்படுகின்றனர்.
எனவே, சேதமடை ந்த மின்கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.