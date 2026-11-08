சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு வழங்கும் விற்பனை நிலையத்தில் ஆய்வு
சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு வழங்கும் விற்பனை நிலையத்தில் ஆய்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 08:54 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூரில் செயல்பட்டு வரும் சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு வழங்கும் விற்பனை நிலையத்தை, கூடுதல் பதிவாளர் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
தமிழக கூட்டுறவுத்துறை சார்பில், அரசு அறிவிப்பின்படி பொது மக்களுக்கு 10 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு 200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, திருப்போரூர் நகர கூட்டுறவு கடன் சங்க கட்டடத்தில், செயல்படும் விற்பனை நிலையத்தை கூடுதல் பதிவாளர் பாஸ்கரன் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, அங்குள்ள கூட்டுறவு வங்கியை ஆய்வு செய்தார். அதில், சங்கத்தின் கடன் நிலுவை, வைப்புத் தொகை சேகரித்தல், சிறு வணிக கடன், வீடு கட்டும் கடன், வீடு அடமான கடன், பாதுகாப்பு பெட்டக வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
ஆய்வின் போது, செங்கல்பட்டு மண்டல இணைப்பதிவாளர் மலர்விழி, பொது வினியோகத்திட்ட துணைப்பதிவாளர் சாவித்திரி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.