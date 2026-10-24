UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:09 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், ‘இந்தியா போஸ்ட் பேமன்ட்ஸ்’ வங்கி சார்பில், பொது காப்பீட்டு சிறப்பு முகாம் மூன்று நாட்களுக்கு நடத்தப்படும்’ என, செங்கல்பட்டு கோட்ட அஞ்சலக கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு கோட்ட அஞ்சலக கண்காணிப்பாளர் வினோத்குமார் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், ‘இந்தியா போஸ்ட் பேமன்ட்ஸ்’ வங்கி, சார்பில், பொது மக்களுக்கு காப்பீட்டு விழிப்புணர்வுவை மேம்படுத்தும் நோக்கில், வரும் 27ம் தொடங்கி, 29ம் தேதி வரை,சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்த முகாமில், மக்கள் அனைவரும் எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் ஜி.ஏ.ஜி., எனும் குரூப் ஆக்சிடன்ட் கார்டு, மோட்டார் வாகனக் காப்பீடு, சுகாதாரக் காப்பீடு திட்டங்கள் செயல்படுகின்றன. எதிர்பாராத இழப்புகள் மற்றும் சேதங்களில் இருந்து மக்களை பாதுகாப்பதில், பொது காப்பீட்டின் அவசியத்தை வலியுறுத்தப்படும். மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள, அனைத்து தபால் நிலையங்களிலும், சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.