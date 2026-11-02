கல்லுாரிகள் இடையிலான வாலிபால் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சாம்பியன்
கல்லுாரிகள் இடையிலான வாலிபால் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சாம்பியன்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான வாலிபால் போட்டியில், பெண்கள் பிரிவில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
விநாயகா மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை சார்பில், முதலாம் ஆண்டு பயிலும் கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு இடையிலான வாலிபால் போட்டி, சென்னை, கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த பெருமாட்டுநல்லுாரில் நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில், இருபாலர் பிரிவிலும் தலா எட்டு அணிகள் பங்கேற்றன.
இதில், பெண்கள் பிரிவில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி வீராங்கனையர், முதல் சுற்றில் எம்.ஓ.பி.,வைஷ்ணவ் கல்லுாரி அணியையும், இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில், விநாயக மிஷன்ஸ் அறக்கட்டளை அணியையும் வீழ்த்தினர்.
சாம்பியன் கோப்பைக்கான பரபரப்பான இறுதி சுற்று போட்டியில், எத்திராஜ் மகளிர் கல்லுாரி அணியை எதிர்த்து களமிறங்கிய எஸ்.ஆர்.எம்., வீராங்கனையர், 25 –- 18, 26 -– 28, 25 - – 20 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று கோப்பையை வென்றனர்.