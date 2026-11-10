/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மாமல்லையில் சர்வதேச பயணியர் தீபாவளி கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 08:54 AM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில், சர்வதேச பயணியர், பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பல்லவர் கால சிற்பங்கள், சர்வதேச பயணியரை கவர்கின்றன. அவற்றை கண்டு ரசிக்க, ஆண்டு இறுதியில், அக்., மாதம் முதல் சில மாதங்களுக்கு திரள்கின்றனர்.
அவ்வாறு சுற்றுலா வரும்போது, இங்கு நடக்கும் ஹிந்துக்களின் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தையும் வியந்து காண்கின்றனர்.
தீபாவளி நாளான நேற்று முன்தினம், இங்கு தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்த அமெரிக்கா, கனடா உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு பயணியர், தீபாவளி பண்டிகை குறித்து கேட்டறிந்து வியந்தனர்.
அவர்களும் தமிழரின் வேட்டி, சேலை அணிந்து, பட்டாசு வெடித்து, அதிரசம் உள்ளிட்ட பலகாரங்கள் உண்டு மகிழ்ந்தனர்.