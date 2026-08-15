சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா மாமல்லையில் துவக்கம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 05:25 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 PM
மாமல்லபுரம்: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில், மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச காற்றாடி திருவிழா ஆகஸ்ட் 14 ல் துவங்கி, ஆகஸ்ட் 16 வரை நடக்கிறது.
தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம், குளோபல் மீடியா பாக்ஸ் என்ற தனியார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, 2022 மற்றும் 2023ல், மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச காற்றாடி திருவிழாவை நடத்தியது.
அதன்பின், இடநெருக்கடி காரணமாக, 2024 மற்றும் 2025ம் ஆண்டுகளில், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வர்த்தக கண்காட்சியுடன் இணைந்து, திருவிடந்தை கடற்கரை பகுதியில் காற்றாடி திருவிழாவை நடத்தியது.
இதையடுத்து, மீண்டும் மாமல்லபுரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் காற்றாடி திருவிழா நடத்தப்படுகிறது. ஆகஸட் 14 ல் துவங்கி, ஆகஸ்ட் 16 வரை நடக்கிறது. மாலை 3:00 மணிக்கு, சுற்றுலா துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் துவக்கி வைக்கிறார். மாலை 6:30 மணி வரை காற்றாடி திருவிழா நடைபெறும்.
இதில், நம் நாட்டைச் சேர்ந்த 20 பேர் மற்றும் இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், மலேஷியா, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 20 பேர் என, மொத்தம் 40 காற்றாடி கலைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இதில், பயணியருக்கு அனுமதி இலவசம் என, குளோபல் பாக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர்.