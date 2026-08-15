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முதல்வர் கோப்பை போட்டிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

முதல்வர் கோப்பை போட்டிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 03:50 PM

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செங்கல்பட்டு, ஆக. 15﻿–

மாவட்ட அளவிலான முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க, இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை:

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 2026﻿–27ம் ஆண்டிற்கான முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் செப். 4 முதல் 30ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

இதில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர், மாற்றுத்திறனாளிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் என, ஐந்து பிரிவுகளில், மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவில் 43 போட்டிகளும், மண்டல அளவில் 14 போட்டிகளிலும் நடத்தப்படுகின்றன.

இந்த போட்டிகளில் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் மூலம், உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்பில் சலுகைகளை பெற இயலும். ஆர்வமுள்ள வீரர் – வீராங்கனையர் https://cmtrophy.sdat.inமற்றும் https://sda.tn.gov.in என்ற இணையதளங்களில் வரும் 31ம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

மேலும், விபரங்களுக்கு 74017 03461 என்ற எண்ணிற்கு தகவல் தெரிவித்து பயன்பெறலாம்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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