﻿ இருளர் இன மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:19 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருளர் இன மக்கள் 99 பேருக்கு, நேற்று ஜாதி சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கத்தில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் நேற்று, நடந்தது.
இந்த கூட்டத்தில் இலவச வீட்டு மனை பட்டா, மின் இணைப்பு, பட்டா மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 541 மனுக்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டன.
இந்த மனுக்கள் மீது துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டார்.
அதன் பின், திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள இருளர் இன மக்கள் 99 பேருக்கு, ஜாதி சான்றிதழ் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ்களை கலெக்டர் வழங்கினார்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கணேஷ்குமார், ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குநர் ஸ்ருதி, திருக்கழுக்குன்றம் தாசில்தார் புஷ்பலதா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.