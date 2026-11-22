ஜல்லிக்கற்கள் நிரவப்பட்டு 6 மாதங்களாகியும் மேம்பாலத்தில் சாலை அமைக்காததால் அவதி
ஜல்லிக்கற்கள் நிரவப்பட்டு 6 மாதங்களாகியும் மேம்பாலத்தில் சாலை அமைக்காததால் அவதி
UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:58 PM
செங்கல்பட்டு: ஒத்திவாக்கம் -– பொன்விளைந்த களத்துார் புதிய மேம்பாலத்தில் ஜல்லிக்கற்கள் நிரவப்பட்டு ஆறு மாதங்களாகியும், சாலை அமைக்கப்படாததால், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த, ஒத்திவாக்கம் - – பொன்விளைந்தகளத்துார் இடையே ரயில்வே கேட் உள்ளது. பொன்விளைந்தகளத்துார், ஒத்திவாக்கம், ஆனுார், பூதுார், வல்லிபுரம் உள்ளிட்ட 25க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், பணி நிமித்தமாகவும் பள்ளி, கல்லுாரி, அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைக்கு அரசு பேருந்துகள் மற்றும் பிற வாகனங்களில் இவ்வழியாக சென்று வருகின்றனர். ரயில் போக்குவரத்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அடிக்கடி ஒத்திவாக்கம் ரயில்வே கேட் மூடப்படுகிறது. இதனால் சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என கிராம மக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து ரயில்வே துறையினர் தண்டவாளத்தை கடந்து செல்லும் வாகனங்கள் கணக்கெடுப்பு நடத்தியதில், 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் செல்வதை உறுதிப்படுத்தினர். அதை தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், தண்டவாள பகுதியில் மேம்பால பணியை ரயில்வே நிர்வாகம் முடித்தது.
மேம்பால பணிகளுக்காக 2011– -12ம் ஆண்டு 30.40 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து 2018ம் ஆண்டு 33.24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி அரசு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கியது.
இதையடுத்து, 2022ம் ஆண்டு 26.58 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ‘டெண்டர்’ காேரப்பட்டு மேம்பால பணிகள் தொடங்கின. பொன்விளைந்த களத்துார் பகுதியில் மேம்பால பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், ஒத்திவாக்கம் பகுதியில் மேம்பால பணி மூன்று ஆண்டுகளாக மந்தகதியில் நடந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
ஒத்திவாக்கம் – பொன்விளைந்த களத்துார் மேம்பாலத்தில் ஆறு மாதங்களுக்கு முன், சாலை அமைப்பதற்காக ஜல்லிக்கற்கள் நிரவப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பணிகள் ஏதும் தொடங்காமல் நெடுஞ்சாலை துறையினர் கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். பணிகள் நிறைவடையாத மேம்பாலத்தில், வாகன ஓட்டிகள் ஆபத்தான முறையில் பயணிக்கின்றனர். இந்த மேம்பாலத்தின் ஒருபுறம் தார் சாலை அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு, மேம்பால பணியை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். .