மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து இயங்கும் கல்குவாரி கொளத்துார் கிராம மக்கள் போராட்டம்
மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து இயங்கும் கல்குவாரி கொளத்துார் கிராம மக்கள் போராட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
சித்தாமூர்: கொளத்துார் கிராமத்தில் மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து இயங்கும் கல்குவாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, அப்பகுதி மக்கள் இன்று (நவ.,18) உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த சரவம்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கொளத்துார் கிராமத்தில் இரண்டு தனியார் கல்குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இக்கிராமத்தில்,
ஆடு, மாடுகள் மேய்ப்பதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை தனியார் கல்குவாரி நிர்வாகம் பயன்படுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. அந்த இடத்தை மீட்க கோரி வருவாய்துறை அதிகாரிகளிடம் மக்கள் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், கொளத்துார் கிராமக்கள் மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தை மீட்க வலியுறுத்தி, இன்று உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ஆறு மாதங்களாக மேய்க்கால் புறம்போக்கு இடத்தை மீட்க கோரி வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆனால், வருவாய் துறை அதிகாரிகள் முறையாக நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்கின்றனர். இந்த கல்குவாரியால் குடியிருப்பு மக்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு இடத்தை மீட்டு, கல்குவாரி நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.