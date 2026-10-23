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சாலையில் மழைநீர் தேக்கம் கல்பாக்கம் பகுதியினர் அவதி
சாலையில் மழைநீர் தேக்கம் கல்பாக்கம் பகுதியினர் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
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புதுப்பட்டினம்: கல்பாக்கம் அடுத்த புதுப்பட்டினம் பழைய கிழக்கு கடற்கரை சாலையில், சாதாரண மழைக்கே மழைநீர் தேங்குவதால், கடைக்காரர்கள், மற்றும் பயணியர் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
மையத்தடுப்புடன் உள்ள இந்த சாலையில் சகதியாக இருப்பதால் வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதுடன், அருகிலுள்ள மின்மாற்றியால் மின்விபத்து ஏற்ப அபாயமும் நிலவுகிறது. இதற்கு தீர்வாக, 600 மீட்டர் நீள வடிகால்வாய் அமைக்க காஞ்சிபுரம் தொகுதி எம்.பி., நிதியில் இருந்து, 30 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இதுவரை பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை. வடிகால்வாய் அமைக்கும் பணிகளை விரைந்து தொடங்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.