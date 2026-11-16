/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் கந்தசஷ்டி லட்சார்ச்சனை
ADDED : நவ 15, 2026 07:10 PM
அ நிறம் | அளவு
திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில், கந்தசஷ்டி லட்சார்ச்சனை நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.
திருக்கழுக்குன்றத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில், நவ.11ம் தேதி கந்தசஷ்டி உத்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அன்று முதல் தினமும் காலை, மாலை முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக வழிபாடு நடந்து வந்தது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான நேற்று கந்தசஷ்டி லட்சார்ச்சனை விமரிசையாக நடந்தது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் தலா 150 ரூபாய் செலுத்தி, சகஸ்ரநாமம் உச்சரித்து சங்கல்பம் செய்தனர். இன்று மாலை, சுவாமிக்கு சந்தனகாப்பு சாற்றியும், நாளை காலை பாலாபிஷேகம் வழிபாடும் நடக்கிறது.