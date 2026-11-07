கந்தசுவாமி கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் மருத்துவக்கல்லுாரி அமைக்க வலியுறுத்தல்
கந்தசுவாமி கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் மருத்துவக்கல்லுாரி அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:26 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவில் சார்பில், மருத்துவக்கல்லுாரி அமைக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூரில் பிரசித்தி பெற்ற கந்தசுவாமி கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமாக திருப்போரூர், தண்டலம் உள்ளிட்ட இடங்களில், 600 ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன.
கோவில் நிதியில் இருந்து, 2.36 கோடி ரூபாயில் திருமண மண்டபம், 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி, 49.80 லட்சம் ரூபாயில் ஓய்வுக்கூடம் உள்ளிட்டவை கட்டப்பட்டுள்ளன. மேலும், 6 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டீல், 500 பேர் அமரும் வகையில், திருமண மண்டபம் கட்டும் பணி தற்போது, நடந்து வருகிறது.
6 கோடி ரூபாய் வருமானம்:
கந்தசுவாமி கோவில் நிலத்தின் குத்தகை ஏலம், பிரசாத கடை, வாகன நிறுத்தம், அர்ச்சனை, அபிஷேகம் உள்ளிட்ட கட்டணங்கள் வாயிலாக, ஆண்டுதோறும் 6 கோடி ரூபாய் வரை கோவிலுக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது.
அதேபோல், திருப்போரூர் வழியாக ஆறு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யும் பணிக்காக, கந்தசுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான இடம் கையகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இதற்கான இழப்பீடு தொகையாக, கோவில் நிர்வாகத்திற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை ஆணையம் 32 கோடி ரூபாய் வழங்கியுள்ளது. இதனால், கந்தசுவாமி கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், மருத்துவக்கல்லுாரி அமைப்பதற்கான நிலமும், வருமானமும் உள்ளது. எனவே, மாணவர்களின் நலன் கருதி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, கோவில் நிர்வாக அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
மருத்துவக்கல்லுாரி அமைக்க அரசிடம் நீண்ட நாட்களாக உயரதிகாரிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். கோவில் நிலத்தை அளவீடு செய்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினர்.