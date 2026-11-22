/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் 24ம் தேதி கார்த்திகை தீபம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:31 PM
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திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில், நாளை மறுநாள் கார்த்திகை மஹாதீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது.
திருக்கழுக்குன்றத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில், கார்த்திகை தீப உத்சவத்தையொட்டி, நாளை மாலை 6:00 மணிக்கு வேதமலை வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் மற்றும் பக்தவத்சலேஸ்வரர் கோவிலில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. நாளை மறுநாள் காலை, பஞ்சமூர்த்தி சுவாமியருக்கு அபிஷேக வழிபாடு நடத்தப்பட்டு, வேதமலை கோவில் கொப்பரையில், மாலை 6:00 மணிக்கு மஹாதீபம் ஏற்றப்படுகிறது.
அதைத்தொடர்ந்து, இரவு மலை அடிவாரத்தில் சொக்கப்பனை ஏற்றி, பஞ்சமூர்த்தி சுவாமியர் வீதியுலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பர்.