பைக்குகள் மாேதல்: கேரள வாலிபர் பலி

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ADDED : நவ 15, 2026 08:38 PM
மறைமலைநகர்: பொத்தேரி அருகே நேருக்கு நேர் பைக்குகள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில், கேரள மாநிலத்தை
சேர்ந்த வாலிபர் ரோஷித், 18 உயிரிழந்தார்.
கேரளா மாநிலம் எர்ணாகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரோஷித். இவர் பொத்தேரியில் தங்கி தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்தார்.
நேற்று (நவ.,14) இரவு, நண்பர்களான ஷெல்டன் சீனு, 18, ஜக்கார்யா பினு பிலிப், 18 ஆகியோருடன் மறைமலை நகரில் இருந்து பொத்தேரி நோக்கி 'ராயல் என்பீல்டு ஹிமாலயா' பைக்கில் சென்றார். பைக்கை ஷெல்டன் சீனு ஓட்டினார்.
பொத்தேரி போக்குவரத்து சிக்னல் பகுதியில் வந்த போது, அவ்வழியே எதிரே வந்த 'ஹோண்டா சைன்' பைக் மீது ராயல் என்பீல்டு பைக் நேருக்கு நேர் மோதியது. இதில்,
இதில், துாக்கி வீசப்பட்டு ரோஷித் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மற்ற இருவரும் காயமடைந்தனர்.
அதேபோல், ஹோண்டா சைன் பைக்கில் வந்த தைலாவரம் பகுதியை சேர்ந்த ஆரியன் சீனிவாசனுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள் மூவரையும் மீட்டு,
பொத்தேரி பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
மறைமலை நகர் போலீசார் ரோஷித்தின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்து குறித்து,
தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.