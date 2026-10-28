/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கந்தசுவாமி கோவிலில் கிருத்திகை விழா
ADDED : அக் 27, 2026 04:59 PM
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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் முருகனுக்கு உகந்த செவ்வாய் கிழமையான நேற்று, கிருத்திகை விழா விமரிசையாக நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூரில் உள்ள கந்தசுவாமி கோவிலில், மாதந்தோறும் கிருத்திகை விழா சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் முருகனுக்கு உகந்த செவ்வாய் கிழமையான நேற்று, ஐப்பசி மாத கிருத்திகை விழா, விமரிசையாக நடந்தது.
இதையொட்டி, அதிகாலை 3:00 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் சரவண பொய்கையில் நீராடி மொட்டை அடித்தல், காவடி எடுத்தல், எடைக்கு எடை துலாபாரம் எடுத்தல், என நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.
முன்னதாக நேற்று (அக்.,26) இரவு, பரணி உற்சவத்தில் கந்த பெருமான் சிறப்பு அலங்காரத்தில், மாடவீதியில் உலா வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.