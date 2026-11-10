கொங்கதேவன்குப்பம் சாலை சேதம்: 10 ஆண்டுகளாக தொடரும் அவலம்
கொங்கதேவன்குப்பம் சாலை சேதம்: 10 ஆண்டுகளாக தொடரும் அவலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:40 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:00 PM
செய்யூர்: கெங்கதேவன்குப்பம் கிராம சாலையில், 10 ஆண்டுகளாக சீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளாததால் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
கடப்பாக்கம் அருகே இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்குட்பட்ட கெங்கதேவன்குப்பம் கிராமத்தில், 400க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இங்கு, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இருந்து குடியிருப்பு பகுதிக்கு செல்லும் பள்ளிக்கூட தெருவில், 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் இணைப்பு சாலை அமைக்கப்பட்டது. இச்சாலையை 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பராமரிக்காததால், ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்து சேதமடைந்து உள்ளது. இதன் காரணமாக, வாகன ஓட்டிகள் தினமும் விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, புதிதாக தார்ச்சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.