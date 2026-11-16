சிறுமியிடம் சில்மிஷம் செய்த தொழிலாளிக்கு மாவுக்கட்டு
சிறுமியிடம் சில்மிஷம் செய்த தொழிலாளிக்கு மாவுக்கட்டு
UPDATED : நவ 15, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:14 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 07:17 PM ADDED : நவ 15, 2026 07:14 PM
மரக்காணம்: சிறுமியை பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற வெங்கடேஷ், 41, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், சூனாம்பேடு, கல்பட்டுவை சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ்; தொழிலாளி. இவர், தன் உறவினரை பார்க்க, விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே உள்ள கிராமத்திற்கு சென்றார். அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த, 13 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்ய முயன்றுள்ளார்.
சிறுமியின் தாய் புகாரில், மரக்காணம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, வெங்கடேஷை நேற்று கைது செய்தனர். போலீஸ் ஸ்டேஷன் கழிப்பறையில், வழுக்கி விழுந்த வெங்கடேஷ் கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவருக்கு, கையில் மாவுக்கட்டு போடப்பட்டுள்ளது.
வெங்கடேஷ் மீது, ஏற்கனவே செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாலியல் குற்றம் தொடர்பான ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.