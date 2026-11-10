பைக்குகள் மோதி விபத்து கூலித்தொழிலாளி பலி

ADDED : நவ 10, 2026 07:42 PM
செய்யூர்: எல்லையம்மன் கோவில் அருகே, இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில், பார்த்திபன், 33, என்ற கூலித்தொழிலாளி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
செய்யூர் அடுத்த முருகம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பார்த்திபன்; கூலித்தொழிலாளி. இன்று (நவ.,10) மாலை 3:00 மணிக்கு, ‘ஹீரோ ஸ்ப்ளண்டர்’ இருசக்கர வாகனத்தில், நண்பர்களுடன் எல்லையம்மன் கோவிலில் இருந்து ஓதியூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
எல்லையம்மன் கோவில் கூட்ரோடு பகுதியில் சென்றபோது, சென்னையில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி சென்ற இருசக்கர வாகனம் நேருக்கு நேர் மோதியது. இதில், பார்த்திபன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மேலும், விபத்தில் காயமடைந்த மூன்று பேர், செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து புகாரின்படி, செய்யூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.