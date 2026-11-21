மருத்துவ காப்பீடு அலுவலகத்தில் இருக்கைகள் இல்லாததால் அவதி
மருத்துவ காப்பீடு அலுவலகத்தில் இருக்கைகள் இல்லாததால் அவதி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:04 PM
செங்கல்பட்டு: முதல்வரின் மருத்துவ காப்பீடு திட்ட அலுவலகத்தில், இருக்கைகள் இல்லாததால் பொது மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், முதல்வரின் மருத்துவ காப்பீடு திட்ட அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு தினமும் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர், புதிதாக மருத்து காப்பீடு எடுக்க வந்து செல்கின்றனர். மேலும், காப்பீடு குறித்த சந்தேகங்களை அறியவும் வருகின்றனர்.
இந்த அலுவலக வளாகத்தில், பொது மக்கள் அமர போதிய இருக்கை வசதிகள் இல்லை. இதனால், காப்பீடு சேவை கோரி வரும் மக்கள் தரையில் அமர்ந்து காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நோயாளிகள், முதியோர், பெண்கள் என பலதரப்பட்ட மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். எனவே, இருக்கைகள் அமைக்க துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.