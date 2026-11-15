சேதமடைந்து இடியும் நிலையில் இயங்கும் நுாலகம்: வாசகர்கள் அச்சம்
சேதமடைந்து இடியும் நிலையில் இயங்கும் நுாலகம்: வாசகர்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 13, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 13, 2026 08:24 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் ஊராட்சியில் இயங்கும் நுாலகம் சேதமடைந்துள்ளதால், வாசகர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் ஊராட்சியில் 20ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் இங்கு தங்கி, தொழிற்பேட்டை பூங்காவில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். சந்தைமேட்டு தெருவில் உள்ள கிளை நுாலகம், 30 ஆண்டுகளாக செ யல்பட்டு வருகிறது. இதில் சிறு கதைகள்,இலக்கியங்கள், வரலாறு என 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளன. பள்ளி, கல்லூரி மாணவ – - மாணவியர் உட்பட பல்வேறு 2500க்கும் மேற்பட்டோர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
இந்த நுாலலகம் சாலையை விட 3 அடி தாழ்வாக உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி வாசகர்கள் அவதிப்படுகின்றனர். மழைநீர் நுாலகத்திற்குள் சூழும் நிலை உள்ளது. தவிர, கட்டடம் முழுதும் சேதமடைந்து கான்கிரீட் பூச்சுகள் உதிர்ந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
மேலும் ஜன்னல் மற்றும் மின் இணைப்புகள் பழுதடைந்து அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. நுாலகம் அமைந்துள்ள பகுதியில் குப்பை கொட்டப்படுவதால், துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகதாரா சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
இது குறித்து வாசகர்கள் கூறியதாவது:
நுாலக கட்டடம் எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சுவர்களில் ஈரப்பதம் உள்ள போது மின்சாரம் பாய்ந்து ஷாக் அடிக்கிறது. போட்டி தேர்வுகளுக்கு குறிப்பு எடுக்க வருவோர் அமர்ந்து படிக்க அச்சப்படுகின்றனர்.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் பழைய கட்டடத்தை இடித்து அகற்றி விட்டு இதே இடத்தில் புதிதாக அடிப்படை வசதிகளுடன் நவீன நுாலகத்தை கட்டித்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.