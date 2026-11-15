கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலையில் இயங்கும் மதுக்கடைகளால் பாதிப்பு
கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலையில் இயங்கும் மதுக்கடைகளால் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:16 PM
திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் மதுக்கடைகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன், வாகன ஓட்டிகள் கடுமையாக பாதகிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னையை ஒட்டி வளர்ந்து வரும் புறநகர் பகுதியான கேளம்பாக்கத்தில் 25 ஆயிரம் பேர் வசித்து வருகின்றனர்.
கேளம்பாக்கம் – கோவளம் இ.சி.ஆர்., சாலையோரத்தில் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட அரசு மதுக்கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகளை ஒட்டி சாலையை ஆக்கிரமித்து ஹோட்டல்களும் முளைத்துள்ளன. இந்த மதுக்கடைகளை சுற்றி குடியிருப்பு வீடுகள், வணிக கடைகள், திருமண மண்டபங்கள் உள்ளன. கேளம்பாக்கம் – கோவளம் சாலை யில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சாலையில், மதுக்கடைகளால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இங்கு மது அருந்த வரும் ‘குடி’மகன்கள் கோவளம் சாலையில் ஆங்காங்கே தங்கள் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு செல்கின்றனர். இதனால், அவ்வழியே வரும் வாகன ஓட்டிகள் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர். தவிர, அவ்வழியே நடந்து செல்லும் பெண்களிடம் ‘குடி’மகன்கள் தகாத செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இதனால், குடியிருப்பு மக்கள் அவ்வழியே கடந்து செல்ல அச்சப்படுகின்றனர்.
இரவு நேரத்தில் வேலை முடித்து இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், கோவளம் சாலையை கடக்கவே சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
குறிப்பாக ‘குடி’மகன்கள் சிலர் திறந்தவெளியில் அமர்ந்து மது அருந்துவது போன்ற செயல்களால், அடிக்கடி தகராறு ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தால் முறையாக நடவடிக்கை எடுப்பது இல்லை. இந்த பகுதியில் இரவு நேரங்களில் போக்குவரத்து போலீசார் பணிகளில் ஈடுபடுவதும் இல்லை. இதனால், சாலையோரத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் அதிகளவில் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படுகின்றன.
மேலும், அருகே உள்ள கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இடையூறாக உள்ளது.
எனவே, சாலையோரங்களில் மது அருந்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் அங்கிருந்து மதுக்கடையை அகற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.