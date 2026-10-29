விவசாய பணிகள் தொடக்கம் கால்நடை வளர்ப்போர் கவலை

UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: மழையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் விவசாயிகள் விவசாய பணிகளை தொடங்கியுள்ள நிலையில், கால்நடைகள் வளர்ப்போர் மேய்ச்சலுக்கு இடம் கிடைக்காமல் வெற்றிடங்களை தேடி அலைகின்றனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட நடுவக்கரை, நெரும்பூர், நரப்பாக்கம், வழுவதுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
தற்போது பருவமழை காரணமாக, விளை நிலங்களை சமப்படுத்துதல் மற்றும் நெல் நடவு பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதேபோல் விவசாயத்திற்கு இணையாக, கால்நடைகளும் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது, தரிசாக கிடந்த விளைநிலங்களில் நெல் நடவு பணி நடந்து வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை, பயிர் வளர்ப்பு, நெல் அறுவடை பணிகள் மேற்கொள்ப்பட இருப்பதால், கால்நடைகளை வளர்ப்போர், மேய்ச்சல் நிலங்களை தேடி அலையும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
நடுவக்கரை, நெரும்பூர் பகுதிகளில் வசிப்போர், வீடுகள் தோறும் குறைந்தது 4 பசு மாடுகளும், எருமை மாடுகள், ஆடுகள் போன்றவற்றை வளர்த்து வருகின்றனர். கோடைகாலத்தில் கால்நடைகள், குடிநீருக்காக அலைய வேண்டியுள்ளது. மழை காலத்தில், மேய்ச்சல் நிலங்களை தேடி குறைந்தது, 3 கி.மீ., துாரத்தில் வெற்றிடங்களை தேடி அலையும் நிலை உள்ளது. மாடு வளர்ப்போருக்கு அரசு மானியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.