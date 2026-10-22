கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி பாதிப்பு: கணக்கெடுப்பு முடிந்தும் பட்டியல் வெளியிடாததால் சிக்கல்
கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி பாதிப்பு: கணக்கெடுப்பு முடிந்தும் பட்டியல் வெளியிடாததால் சிக்கல்
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 09:04 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கால்நடைகளுக்கான கணக்கெடுப்பு முடிந்து ஒன்றரை ஆண்டுகளாகியும், அதன் பட்டியலை வெளியிடாமல், மத்திய அரசு இழுத்தடிக்கிறது.
இதனால், நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் மாடுகளுக்கு இலவச தடுப்பூசி உள்ளிட்ட சிகிச்சை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக, கால்நடை விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அச்சிறுபாக்கம், மதுராந்தகம், பகுதிகளில் கால்நடைகள் அதிகளவில் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
கால்நடைகளை நோயில் இருந்து பாதுகாக்க மத்திய அரசின், தேசிய கால்நடை நோய் தடுப்பு திட்டத்தின் மூலம் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி, தோல் கட்டி நோய் தடுப்பூசி உள்ளிட்ட ஊசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், கால்நடை வளர்ப்போரின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த, 100 சதவீதம் மானியத்தில் கால்நடை பராமரிப்பு துறை மூலம் கிராமப்புறங்களில் செயற்கை முறை கருவூட்டல் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை, மாவட்டம் முழுதும் கால்நடை கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அதன்படி, 21வது கால்நடை கணக்கெடுக்கும் பணி, 2024ல் தொடங்கி, 2025, ஏப்., 15ல் நிறைவடைந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள கால்நடை பராமரிப்பு துறை அதிகாரிகள், கால்நடைகளை கணக்கெடுத்த தரவுகளை, மத்திய அரசுக்கு அனுப்பினர்.
இந்த தரவுகள் அனுப்பி ஒன்றரை ஆண்டுகளை கடந்தும், அதற்கான ஒப்புதல் அளிக்காமல் மத்திய அரசு கிடப்பில் போட்டுள்ளது. இதனால், கடந்த கால புள்ளி விபரங்களின் அடிப்படையிலேயே அனைத்து திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. புதிய கால்நடைகளுக்கு போதிய தடுப்பூசி கிடைக்காமல் போகும் நிலை உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து கால்நடை வளர்ப்போர் கூறியதாவது:
கடந்த 2019ம் ஆண்டு கால்நடை கணக்கெடுப்பு பணிகளின் போது, கால்நடைகளின் காதுகளில் அடையாள வில்லைகள் பொருத்தப்பட்டு, அதில் தனித்துவ எண் வழங்கப்பட்டது.
இந்த முறை கணக்கெடுப்பு பணிகளின் போது, மாற்றங்கள் ஏதும் செய்யப்படவில்லை. இதனால், கால்நடைகளுக்கான இலவச தடுப்பூசி பணியும் பாதிக்கப்படுகிறது.
நோய்வாய் படும் மாடுகளை மருத்துவர்கள் வீட்டிற்கே வந்து மருத்துவம் பார்க்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர். எனவே அரசு தலையிட்டு, கால்நடை கணக்கெடுப்பு விபரங்களை வெளியிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அரசு கால்நடை மருத்துவர் கூறியதாவது:
கால்நடை கணக்கெடுப்பு விபரங்களை அரசுக்கு அனுப்பி உள்ளோம். மத்திய அரசே அதை வெளியிட வேண்டும். கால்நடைகளுக்கு உரிய முறையில் சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப அனைத்து கிராமங்களிலும் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. கால்நடை உதவியாளர்கள் இல்லாத மருத்துவமனைகளில், மற்ற மருத்துவமனையில் இருந்து உதவியாளர்கள் சென்று பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.