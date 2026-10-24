கூட்டுறவு வங்கியில் கடன் மேளா

UPDATED : அக் 15, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:16 PM
செங்கல்பட்டு: மேலேரிபாக்கம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், சிறப்பு கடன் மேளா முகாம் நடந்தது.
தமிழகத்தில் உள்ள, கூட்றவு சங்க நிறுவனங்கள் மூலம், ஆண்டிற்கு 1.80 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க, இலக்கு நிர்ணாயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், வாரந்தோறும் சிறப்பு முகாம் மற்றும் கடன் மேளா நடத்த கூட்டுறத்துறை மூலம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதைத்தொடர்ந்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், அனைத்து கூட்டுறவு நிறுவனங்களிலும், ஒவ்வொரு வாரமும், செவ்வாய்க்கிழமைகளில், சிறப்பு கடன் மற்றும் வீட்டு வசதி கடன்களுக்கான சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலேரிபாக்கம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், கடன் மேளா, நேற்றுமுன்தினம், நடந்தது. இந்த முகாமில், சிங்கபெண் கடன் திட்டத்தில் வந்த மனுக்களை, செங்கல்பட்டு மாவட்ட மண்டல இணைப்பதிவாளர் மலர்விழி ஆய்வு செய்து, கடன்களை வழங்க வேண்டும் என, வங்கி செயலர்களுக்கு, உத்தரவிட்டார்.