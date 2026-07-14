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﻿ சுற்றுலா வாகன கட்டண வசூல் உரிமம் 'டெண்டர்' விடாமல் வருவாய் இழப்பு

﻿ சுற்றுலா வாகன கட்டண வசூல் உரிமம் 'டெண்டர்' விடாமல் வருவாய் இழப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:22 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:22 PM

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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலா வாகனங்களுக்கு நு ழைவுக்கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கான பொது ஏலம் நடத்தப்படாமல், இரண்டு ஆண்டுகளாக நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மாமல்லபுரத்தில் உள்ள பல்லவர் கால சிற்பங்களை காண வரும் சுற்றுலா பயணியர் கார், பேருந்து, வேன் ஆகியவற்றில் வந்து செல்கின்றனர். சுற்றுலா பயணியரின் வாகனங்கள் மாமல்லபுரத்திற்குள் நுழைய, நகராட்சி நிர்வாகம் நீண்டகாலமாக நுழைவு கட் டணம் வசூலித்து வருகி றது.

ஒவ்வோர் ஆண்டும், ஏப்., 1ம் தேதி முதல், அடுத் த ஆண்டு மார்ச் 31ம் தேதி வரை, வாகன கட்டணம் வசூலிக்க, பொது ஏலம் நடத்தப்பட்டு, அதிக தொகை வழங்குவோருக்கு உரிமம் வழங்கப்படும்.

ஆனால், 2024ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தல் மற்றும் மாமல்லபுரம் நகராட்சி நிர்வாகம் அனுமதி தராததால் இதுவரை ஏலம் நடத்தப்படவில்லை.

நுழைவுக்கட்டணம் ஏலம் மூலம், 1.5கோடி ரூபாய் வரை, நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு ஆண்டு வருவாய் கிடைத்தது.

இரண்டு ஆண்டுகளில் நகராட்சி ஊழியர்கள் பெயரளவில் மட்டுமே கட்டணம் வசூல் செய்கின்றனர்.

வார இறுதி நாட்களில், ஏராளமா ன வாகனங்கள் குவிந்தும், வசூல் தொகையை குறைத்து தெரிவிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால் நிர்வாகத்திற்கு பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.

ஏலம் நடத்த, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் அனுமதி வழங்க வேண்டிய நிலையில், தற்போது வரை இழுபறி நீடிக்கிறது.

இதுகுறித்து , நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் கூறும்போது, 'நுழைவுக்கட்டணம் வசூல் செய்வதற்காக, அனுமதி குழுவினரிடம் அனுமதி பெற்று, ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.

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