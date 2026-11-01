குறைந்த மின் அழுத்தம் பிரச்னை வீட்டு உபயோக பொருட்கள் பழுது
குறைந்த மின் அழுத்தம் பிரச்னை வீட்டு உபயோக பொருட்கள் பழுது
UPDATED : அக் 31, 2026 05:06 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:04 PM
மறைமலை நகர்: திருக்கச்சூர் பகுதியில் குறைந்த மின் அழுத்தம் காரணமாக வீட்டு உபயாேக மின்சாதன பொருட்கள் அடிக்கடி பழுதடைந்து வீணாகி வருகின்றன.
மறைமலை நகர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட திருக்கச்சூர், பெரியார் நகர், ஈஸ்வரன் நகர், மலைக்கோவில் தெரு போன்ற பகுதிகளில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் மறைமலை நகர் மின் வாரிய அலுவலகம் மூலம், மின் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. திருக்கச்சூர் சுற்று வட்டார பகுதியில் குறைந்த மின் அழுத்தம் காரணமாக அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. இதனால், வீட்டு உபயோக மின்சாதன பொருட்களும் அடிக்கடி பழுதடைந்து வீணாகின்றன.
மேலும், இரவு நேரங்களில் திடீரென ஏற்படும் மின்தடையால், பொது மக்கள் துாக்கமின்றி தவிக்கின்றனர்.
எனவே, மின் வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, திருக்கச்சூர் பகுதியில் புதிதாக மின்மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.