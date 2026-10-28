/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் திறப்பு
ADDED : அக் 27, 2026 06:57 PM
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மதுராந்தகம்: மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே, எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் இன்று (அக்.,27) திறக்கப்பட்டது.
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாக எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது. நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெற்று, எம்.எல்.ஏ.,வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் திறப்பு விழா இன்று நடந்தது. இதில், அமைச்சர் ஆனந்த் பங்கேற்று அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்வில், மதுராந்தகம் எம்.எல்.ஏ., மரகதம் குமரவேல்
அமைச்சர்கள் சரத்குமார், தென்னரசு, செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட த.வெ.க., செயலர் பாலாஜி உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.