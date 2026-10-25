தனியார் ஹோட்டல் கிடங்கில் தீ பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு
தனியார் ஹோட்டல் கிடங்கில் தீ பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு
UPDATED : செப் 27, 2026 02:52 AM
ADDED : செப் 26, 2026 07:13 PM
வண்டலுார், செப். 27---
வண்டலுார், ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் ஹோட்டல் கிடங்கு தீ பற்றி எரிந்ததால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பெருங்களத்துார் அடுத்த வண்டலுார் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே, இண்டியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் உள்ளது.
இதன் பின்புறம், இரண்டு ஏக்கர் காலி மனையில், 'ஏ டூ பி' ஹோட்டலின் கிடங்கு உள்ளது. இதில், சேதமடைந்த இருக்கைகள், மேஜைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பழைய பொருட்கள், பல டன் எடையில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன.
நேற்று மதியம் 2:15 மணி அளவில், திடீரென பழைய பொருட்கள் எரிந்ததில் கரும்புகை வெளியானது. பின், மளமளவென தீ பற்றியது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மறைமலை நகர் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், இரண்டரை மணி நேரம் போராடி, தீயை அணைத்தனர்.
அருகிலேயே பெட்ரோல் பங்க் இருந்ததால், பெரும் விபத்து நிகழ வாய்ப்பிருந்தது. தீயணைப்பு வீரர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டதால், அசம்பாவிதம் ஏதுமின்றி, தீ அணைக்கப்பட்டது. இந்த விபத்தில் பொருட்கள் அனை த்தும் எரிந்து நாசமாகின.
இச்சம்பவம் குறித்து, கிளாம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.