தனியார் விடுதிகளுக்கு கட்டுப்பாடு: மாமல்லை நகராட்சி உத்தரவு
தனியார் விடுதிகளுக்கு கட்டுப்பாடு: மாமல்லை நகராட்சி உத்தரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:56 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில் இயங்கும் தனியார் விடுதிகளின் பரப்பளவை முழுமையாக தெரிவிக்காத, உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என, நகராட்சி நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் மாமல்லபுரம் சிறந்த சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது. இங்குள்ள
பல்லவர் கால சிற்பங்களை கண்டு ரசிக்க, ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர்.
பயணியர் தங்குவதற்காக, சாதாரண விடுதி முதல், கடற்கரை சொகுசு விடுதி வரை உள்ளன.
ஒவ்வொரு விடுதியின் பரப்பிறகு ஏற்ப, நகராட்சி நிர்வாகம் சொத்துவரி வசூலித்து வருகிறது.
சொத்து வரியை குறைப்பதற்காக, பல விடுதிகள் அதன் மொத்த பரப்பை குறைத்தே தெரிவிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
விடுதியில் நீட்டித்து கட்டப்படும் புதிய கட்டடம் குறித்தும், நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையாக தெரிவிப்பதில்லை.
இதுகுறித்து, நகராட்சி கமிஷனர் அபர்ணா கூறியதாவது:
விடுதிகளின் பரப்பிற்கு ஏற்ப, நாங்கள் சொத்துவரி விதிக்கிறோம். விடுதி வளாகத்தில், தற்போது புதிய கட்டடமும் கட்டியுள்ளனர். ஆனால், முழுமையான பரப்பை, எங்களிடம் தெரிவிப்பதில்லை. இங்குள்ள விடுதிகளின் தற்போதைய பரப்பை தெரிவிக்க அறிவுறுத்தி, ஒரு மாதம் அவகாசம் அளித்துள்ளோம். முழு அளவீட்டை தெரிவிக்காவிட்டால் விடுதிகளில் ஆய்வுசெய்து, அபராதம் விதிக்கப்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.