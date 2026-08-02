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பெண்ணுக்கு ஆபாச செய்கை காட்டியவர் கைது

பெண்ணுக்கு ஆபாச செய்கை காட்டியவர் கைது

UPDATED : ஆக 01, 2026 10:29 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 10:12 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 10:29 PM ADDED : ஆக 01, 2026 10:12 PM

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சென்னை:விருகம்பாக்கம் பகுதியில் வீட்டு வேலைக்குச் சென்ற பெண்ணிடம் ஆபாச செய்கை காட்டியவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 53 வயது பெண். வீட்டு வேலை செய்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் நடேசன் நகர் பகுதியில் நடந்து சென்ற இவரை பின்தொடர்ந்த அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த சித்தார்த்தன், 40, என்பவர், ஆபாச செய்கை காட்டி தொந்தரவு செய்தார். புகாரின்படி, விருகம்பாக்கம் போலீசார் சித்தார்த்தை நேற்று கைது செய்தனர்.

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