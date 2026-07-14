பேருந்து ரூட் தல தகராறில் மாணவரை வெட்டியவர் கைது
பேருந்து ரூட் தல தகராறில் மாணவரை வெட்டியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:21 PM
சென்னை: பேருந்து ரூட் தல தகராறில், மாணவரை வெட்டியவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்தவர் குமார், 19. இவர், மாநில கல்லுாரி 2ம் ஆண்டு மாணவர். இவருக்கும் கல்லுாரியில், 3ம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே தகராறு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 8ம் தேதி மதியம், மெரினா லுாப் சாலையில் 'நம்ம சென்னை செல்பி பாயின்ட்' பின்புறம், குமார் நடந்து சென்றார். அப்போது, ஐந்து பேர் அவரை வழிமறித்து கத்தியால் கை, கால், தலை உள்ளிட்ட இடங்களில், சரமாரியாக வெட்டி தப்பிச் சென்றனர்.
அவருக்கு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் வலது கால் பாதத்தில் 5 தையல், இடது காலில் 4 தையல், வலது கை நடுவிரலில் 2 தையல், இடது காலில் எலும்பு முறிவு, தலையில் சிறிய வெட்டுக் காயத்திற்கு சிகிச்சை அளித்தனர்.
மருத்துவமனை நிர்வாகம் அளித்த புகாரை அடுத்து, மெரினா போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தது மட்டுமல்லாமல், மேல் நடவடிக்கை ஏதும் தேவையில்லை என, மாணவர் குமார் கூறி உள்ளார்.
இருப்பினும் போலீசார் சம்பவ இடங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சியை வைத்து விசாரித்தனர்.
இதில், மாநில கல்லுாரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வரும் அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த சாம் சுந்தர், 21, திருத்தணியைச் சேர்ந்த நவீன், 23, உட்பட ஐந்து பேர் கத்தியால் வெட்டியது தெரியவந்தது.
சாம்சுந்தரை நேற்று கைது செய்த போலீசார், மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.