வண்டலூரில் பெண்ணின் கழுத்தை இறுக்கி செயின் பறிக்க முயற்சித்தவர் பிடிபட்டார்
வண்டலூரில் பெண்ணின் கழுத்தை இறுக்கி செயின் பறிக்க முயற்சித்தவர் பிடிபட்டார்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:56 PM
வண்டலூர்: வண்டலூரில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணின் கழுத்தை துண்டால் இறுக்கி, தாலிச் செயினை பறிக்க முயன்ற இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வண்டலூர், குறிஞ்சி நகரைச் சேர்ந்தவர் பாரத், 36; தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவரது மனைவி பேபி ஷாலினி, 30. தம்பதிக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் காலை 9:00 மணியளவில், பாரத் வழக்கம்போல் வேலைக்குச் சென்றார். ஷாலினி, இரு குழந்தைகளுடன் வீட்டில் இருந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் மாலை 4:00 மணியளவில், ஷாலினி உணவு சமைக்கும் போது, வீட்டிற்குள் மர்மநபர் நுழைந்தார்.
பின், மர்மநபர் வைத்திருந்த த.வெ.க., துண்டால், ஷாலினியின் கழுத்தை இறுக்கி, அவர் அணிந்திருந்த தாலி செயினை பறிக்க முயன்றுள்ளார். ஷாலினியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர் மர்மநபரை மடக்கி பிடித்து, வண்டலூர் –- ஓட்டேரி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
விரைந்து வந்த போலீசார், மர்மநபரை கைது செய்து, காவல் நிலையம் அழைத்து சென்றனர். விசாரணையில், புதுப்பெருங்களத்தூர், கலைஞர் தெருவைச் சேர்ந்த விஜயகுமார், 38, என, தெரியவந்தது. விஜயகுமார் தப்பிக்க முயற்சித்தபோது, அவரது காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. நேற்று மதியம் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.