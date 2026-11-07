2 வயது மகளின் கண்முன் மனைவியை சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்த கணவர்: பாலவாக்கத்தில் கொடூரம்
2 வயது மகளின் கண்முன் மனைவியை சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்த கணவர்: பாலவாக்கத்தில் கொடூரம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
நீலாங்கரை:
பாலவாக்கம் பகுதியில், 2 வயது மகளின் கண்முன், 33 வயது மனைவியை சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்த கணவர், நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் விவேக், 38. இவர், நட்சத்திர ஹோட்டலில் கார் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்தார். சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார்கோவிலைச் சேர்ந்த முத்துப்பிரியா, 33; பி.எஸ்சி., பட்டதாரி.
இவர்களுக்கு, ‘மேட்ரிமோனி’ எனும் திருமண தகவல் மயைம் வாயிலாக வரன் பார்த்து, ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது; 2 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது.
கடந்த மாதம், பாலவாக்கம், பெரியார் நகர், பச்சையப்பன் தெருவில் வாடகை வீட்டில் குடியேறினர். முத்துப்பிரியா தன்னை ஏமாற்றி திருமணம் செய்துக் கொண்டதாக, மனைவியிடம் விவேக் அடிக்கடி தகராறு செய்து வந்துள்ளார். வழக்கம்போல, நேற்று அதிகாலை தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அப்போது, விவேக் முத்துப்பிரியாவை தாக்கி, கத்தியால் கழுத்து, தாடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சரமாரியாக குத்தியுள்ளார். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே, குழந்தையின் கண்முன் ரத்த வெள்ளத்தில் முத்துப்பிரியா உயிரிழந்தார்.
பின், குழந்தையுடன் முடிச்சூரில் வசிக்கும் தன் சகோதரர் வினோத்தின் வீட்டிற்கு சென்ற விவேக், அவரிடம் குழந்தை ஒப்படைத்து விட்டு, நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், முத்துப்பிரியாவின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதையடுத்து, விவேக்கை கைது செய்த போலீசார், விவேக்கை நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைத்தனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில், மனநலன் பாதிக்கப்பட்ட விவேக் சில மாதங்களுக்கு முன் மதுரையில் சிகிச்சை பெற்றதும், மருந்து மாத்திரைகள் முறையாக சாப்பிடாமல் இருந்ததும் தெரியவந்தது.
மன அழுத்தம் காரணமாக கொலை நடத்திருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.