படூர் – தையூர் சாலையில் மூட்டை மூட்டையாக மருத்துவ கழிவுகள்
படூர் – தையூர் சாலையில் மூட்டை மூட்டையாக மருத்துவ கழிவுகள்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
திருப்போரூர்: படூர் – தையூர் சாலையோரத்தில், மர்ம நபர்கள் மூட்டை மூட்டையாக மருத்துவ கழிவுகளை குவித்து செல்வதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
திருப்போரூர் ஒன்றியம், கேளம்பாக்கம் அருகே படூர் – தையூர் இடையே ஆறுவழிச்சாலை உள்ளது. இப்பகுதியில் கேளம்பாக்கம்- – கோவளம் செல்லும் சாலை உள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சாலையில், மர்ம நபர்கள் மருத்துவ கழிவுகளை மூட்டை மூட்டையாக கொட்டி விட்டு செல்கின்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
வெள்ளை நிற சாக்குகளில் 100க்கும் மே ற்பட்ட மூட்டைகளில் மருத்துவ கழிவுகள் உள்ளன. மணல் மூட்டை என நினைத்திருந்தோம். துர்நாற்றம் வீசியதால், அவற்றை திறந்து பார்த்த போது கருப்பு நிறத்தில் உள்ளன. மேலும், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மர்ம பொருள் இருப்பதாக அச்சப்படுகின்றனர். அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் கிளினிக் நடத்துவோர் விதிகளை மீறி இதுபோன்ற செ யல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அதே போல் குப்பை கழிவுகளும் அதிகளவில் உள்ளன.
எனவே, படூர் – தையூர் சாலையோரத்தில் மூட்டைகளில் உள்ள மருத்துவ கழிவுகளை கொட்டுவோர் மீது, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.