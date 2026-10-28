லஞ்ச வழக்கில் சிக்கிய மின் அதிகாரியின் அத்துமீறல் வெட்ட வெளிச்சம்! முறைகேடாக 200 வீட்டுக்கு ‘மீட்டர் பாக்ஸ்’ பொருத்தம்
லஞ்ச வழக்கில் சிக்கிய மின் அதிகாரியின் அத்துமீறல் வெட்ட வெளிச்சம்! முறைகேடாக 200 வீட்டுக்கு ‘மீட்டர் பாக்ஸ்’ பொருத்தம்
ADDED : அக் 25, 2026 10:43 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகத்தில், லஞ்சம் வாங்கி சிக்கிய பெண் அதிகாரி ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்ட நிலையில், துறையினர் நடத்திய ஆய்வில், முறைகேடாக 200 வீடுகளுக்கு அவர், மின் மீட்டர் பெட்டிகள் பொருத்தி, தில்லாலங்கடி வேலையை செய்தது அம்பலமாகி உள்ளது.
சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகம், பொது நுாலகம் எதிரில் உள்ள தனியார் கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இதன் கட்டுப்பாட்டில், சிங்கபெருமாள் கோவில், செங்குன்றம், தென்மேல்பாக்கம், கொண்டமங்கலம், ஆப்பூர் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. குடியிருப்புகள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விளைநிலங்களுக்கு மானிய அடிப்படையில் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், கடந்த 12ம் தேதி விவசாய நிலத்திற்கு மின் இணைப்பு வழங்க, 20 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற உதவி மின் பொறியாளர் ஜெயராணி மற்றும் போர்மேன் உட்பட இருவர், கைது செய்யப்பட்டனர்.
அப்போது, அலுவலகத்தில் உதவி மின் பொறியாளர் பயன்படுத்திய கணினி மற்றும் முக்கிய ஆவணங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அதை தொடர்ந்து, மின் பொறியாளரது காரில் இருந்து, 30 புதிய மின் மீட்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதையடுத்து, சிங்கபெருமாள் கோவில் மின்வாரிய அலுவலகத்தில், உயர் அதிகாரிகள் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, உரிய ஆவணங்கள், வருவாய் துறையின் தடையில்லா சான்றிதழ் இல்லாமல், சிங்கபெருமாள் கோவில், கருநிலம், தென்மேல்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புறம்போக்கு நிலங்களுக்கு, புதிய மின் இணைப்பு மற்றும் மீட்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது.
லஞ்ச புகாரில் கைதான ஜெயராணி, கடந்த பிப்., மாதம் இந்த அலுவலகத்திற்கு, மின் பொறியாளராக பணிக்கு வந்துள்ளார்.
அவர் இருந்த ஒன்பது மாதங்களில் 200க்கும் மேற்பட்ட மீட்டர்கள், உரிய ஆவணங்கள் இன்றி, நேரடியாக மீட்டர் பொருத்தப்பட்டிருப்பதும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில், மின்வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு மின்வாரிய அலுவலகத்தில், கடந்த 2023ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட சோதனையில், ஆப்பூர், சிங்கபெருமாள் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட மின் இணைப்புகள் முறைகேடாக வழங்கப்பட்டதற்கான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
இதையடுத்து அப்போதைய மின் உதவி பொறியாளர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார். போர்மேன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகத்தில் நிரந்தர உதவி மின்பொறியாளர் இல்லை. இந்த சூழலில், பிப்., மாதம் புதிதாக, உதவி மின்பொறியாளராக ஜெயராணி பணிக்கு வந்தார். அவர் லஞ்ச புகாரில் சிக்கியதால், மின்வாரிய உயரதிகாரி அலுவலகத்தில் 10 நாட்களாக ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், திம்மாவாரத்தில் உள்ள மின்வாரிய குடோனில் இருந்து 200க்கும் மேற்பட்ட புதிய மீட்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 25 மீட்டர்கள் மட்டுமே ஆன்லைனில் பதிவு செய்து, மின் கணக்கிடும் எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் அதிக பணம் தருவோருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில், மீட்டர் பெட்டிகளை பொருத்தி உள்ளார்.
இதனால், புதிதாக மின் மீட்டர் கோரி விண்ணப்பித்தோர், ஆறு மாதங்கள் வரை காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சிலருக்கு முறையாக மின் மீட்டர் வழங்கப்படவில்லை. இந்த முறைகேடுகள் உயரதிகாரிகளுக்கும் தெரிந்தே நடந்திருக்கிறது.
தொடர் புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலக கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிராமங்களை வேறு அலுவலகத்திற்கு மாற்ற, அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து மின் நுகர்வோர் கூறியதாவது:
சிங்கபெருமாள் கோவில் மின் வாரிய அலுவலகத்தில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பல்வேறு வகையில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன.
புதிதாக மின் இணைப்பு பெறும் நுகர்வோரிடம், ஒரு முனை மின்சாரத்திற்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய், மும்முனை மின்சாரத்திற்கு 15 ஆயிரம் ரூபாய் வரை, அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்குகின்றனர்.
குறிப்பாக புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க, ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை இடைத்தரகர்கள் மூலம் லஞ்சம் வாங்குகின்றனர்.
இந்த அலுவலகத்தில் 25க்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிய வேண்டிய நிலையில் ஐந்து பேர் மட்டுமே இருப்பதால், அவர்களுக்கு பணிச்சுமையும் உள்ளது.
அடிக்கடி மின் வெட்டு ஏற்பட்டு, பல மணி நேரம் மின்சாரம் இல்லாமல் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி, மின் தடங்கள் செல்லும் மரக்கிளைகளை அகற்றுவது போன்ற பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.