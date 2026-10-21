கோவளம் கடலில் அலைச்சறுக்கு விளையாடிய அமைச்சர் வன்னியரசு
கோவளம் கடலில் அலைச்சறுக்கு விளையாடிய அமைச்சர் வன்னியரசு
ADDED : அக் 21, 2026 12:02 AM
திருப்போரூர்: கோவளம் கடலில் அமைச்சர் வன்னி அரசு, அலைச்சறுக்கு விளையாடி உற்சாகமடைந்தார்.
அரசியல் மற்றும் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வரும் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு, நேற்று முன்தினம் கேளம்பாக்கம் அடுத்த கோவளம் கடலில் அலைச்சறுக்கு விளையாட்டு பயிற்சி மேற்கொள்ள வந்துள்ளார். இவர், ஆண்டுதோறும் 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை கோவளம் கடலில்
அலைச்சறுக்கு பயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில், அமைச்சரான பிறகும் வன்னியரசு நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 5:30 மணிக்கு கேளம்பாக்கம் அடுத்த கோவளம் தனியார் பயிற்சி மையத்திற்கு வந்தார். அப்போது,
இரண்டு மணி நேரம் கடலில் அலைச்சறுக்கு பயிற்சி மேற்கொண்டு விளையாடினார். பின், மாமல்லபுரத்திற்கு சென்று அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார்.
மேலும், அமைச்சரின் இந்த வித்தியாசமான செயல்பாடு சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.