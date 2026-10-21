கந்தசுவாமி கோவில் வளாகத்தில் குரங்கு கடித்து பக்தர்கள் காயம்
கந்தசுவாமி கோவில் வளாகத்தில் குரங்கு கடித்து பக்தர்கள் காயம்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:38 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:36 PM
திருப்போரூர்: கந்தசுவாமி கோவில் வளாகத்தில் சுற்றித் திரியும் குரங்குகள் கடித்ததில், நான்கு பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
திருப்போரூர் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட நான்கு மாட வீதி, சான்றோர் வீதி, திருவஞ்சாவடி தெரு, வணிகர் வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் குரங்குகள் வீடுகளுக்குள் புகுந்து, காய்கறிகளை எடுத்து செல்கின்றன. பகலில் கூட வீட்டை திறந்து வைக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், கந்தசுவாமி கோவில், பிரணவ மலைக்கோவில்களிலும் குரங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், கோவிலுக்கும் வரும் குரங்கு தொல்லையால் அவதிப்படுகின்றனர்.
அந்த வகையில், நேற்று திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் நான்கு பேரை குரங்குகள் கடித்துள்ளன. இதில் படுகாயமடைந்த நால்வரும் திருப்போரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். மேலும், கோவில் வளாகத்தில் சுற்றித் திரியும் குரங்குகளை கட்டுப்படுத்த பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.