கொசுத்தொல்லை அதிகரிப்பு காட்டாங்கொளத்துார் மக்கள் அவதி
கொசுத்தொல்லை அதிகரிப்பு காட்டாங்கொளத்துார் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 31, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:54 PM
சிங்கபெருமாள் கோவில்: காட்டாங்கொளத்துார் பகுதியில் நாளுக்கு நாள் கொசுத்தொல்லை அதிகரித்து வருவதால், அப்பகுதி மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் புறநகர் பகுதியான காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியத்தில் மொத்தம் 39 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இதில் வளர்ந்து ஊராட்சிகளான சிங்கபெருமாள் கோவில், வண்டலுார், ஊரப்பாக்கம், நெடுங்குன்றம், வீராபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. இங்குள்ள 39 ஊராட்சிகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் கொசு ஒழிப்பு மருந்து முறையாக தெளிக்கப்படாததால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இரவு நேரங்களில் கொசுத்தொல்லை அதிகரித்து, அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து காட்டாங்கொளத்துார் மக்கள் கூறியதாவது:
புறநகரில் பெரும்பாலான ஊராட்சிகளில் அனைத்து பகுதிகளிலும் குப்பை கழிவுகள் முறையாக அகற்றப்படுவது இல்லை. குடியிருப்புகளில் தேங்கும் குப்பையை 20 நாட்களுக்கு பிறகே துாய்மை ப்பணியாளர்கள், லாரிகள் மூலம் அகற்றுகின்றனர். தவிர, வண்டலுார், சிங்கபெருமாள் கோவில், வீராபுரம் போன்ற ஊராட்சிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் துார்வாரப்படாமல் துார்ந்துள்ளது. இதனால், கழிவுநீர் தேங்கி கொசுத்தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, இரவு நேரங்களில் குழந்தைகள், முதியோர் உள்ளிட்ட அனைவரும் துாக்கமின்றி பரிதவிக்கின்றனர்.
உள்ளாட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கொசுக்களை கட்டுப்படுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பல ஊராட்சிகளில் கொசு மருந்து தெளிப்பான் இல்லாததால், கொசு ஒழிப்பு பணியும் சுணக்கம் அடை ந்துள்ளது.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, கொசு தொல்லையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.