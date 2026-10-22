ஆல மரக்கிளை முறிந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயம்
ஆல மரக்கிளை முறிந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயம்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:32 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:28 PM
சித்தாமூர்: போந்துார் நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் பழமையான ஆல மரக்கிளை முறிந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
சித்தாமூர் அடுத்த போந்துார் கிராமத்தில் மதுராந்தகம் –வெண்ணாங்குப்பட்டு நெடுஞ்சாலை உள்ளது.
போந்துார், நுகும்பல், புத்திரன்கோட்டை, சூணாம்பேடு உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் இந்த சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
போந்துார் கூட்ரோடு அருகே சாலையோரத்தில் பழமையான ஆலமரத்தின் கிளை முறிந்து சாலையில் தாழந்து செல்கிறது.
பலத்த காற்று வீசினால், மரத்தின் கிளை முறிந்து வாகன ஓட்டிகள் மீது விழுந்து விபத்து ஏற்படுத்தும் அபாய நிலை உள்ளது. எனவே,
நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் ஆய்வு செய்து, முறிந்துள்ள ஆலமர கிளையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.