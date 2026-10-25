ஜி.எஸ்.டி., சாலை சந்திப்பில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயம்
ஜி.எஸ்.டி., சாலை சந்திப்பில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயம்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM
செங்கல்பட்டு: புலிப்பாக்கம் ஜி.எஸ்.டி., சாலை சந்திப்பில், நிறுத்தப்படும் இருசக்கர வாகனங்களால் அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
சென்னை –-- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், தினமும் லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. அதேபோல் செங்கல்பட்டு புலிப்பாக்கம் சந்திப்பில், தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செங்கல்பட்டு நகருக்குள் சென்று வருகின்றன.
இப்பகுதியில் தாம்பரம் மார்க்கத்தில் ஜி.எஸ்.டி., சாலை அருகே தனியார் இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனை கடை உள்ளது. இங்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள், தங்கள் இருசக்கர வாகனங்களை ஆங்காங்கே சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தி செல்கின்றனர். இதனால், அவ்வழியே வரும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தும் வாகனங்கள் மீது
போக்குவரத்து போலீசார், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.