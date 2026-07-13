போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக ஆலமரம் வெட்டி அகற்ற வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக ஆலமரம் வெட்டி அகற்ற வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:25 AM
அச்சிறுபாக்கம்: பெரும்பேர் கண்டிகையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள ஆலமரத்தை வெட்டி அகற்ற வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அச்சிறுபாக்கம் அடுத்த பெரும்பேர் கண்டிகை ஊராட்சியில் பழமையான எல்லையம்மன் கோவில் மற்றும் மலை மீது முருகன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில்கள் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இங்கு, விசேஷ நாட்கள், பண்டிகை நாட்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் கார், வேன் மற்றும் பேருந்துகளில் கோவிலுக்கு வருகின்றனர்.
இந்த கோவில் நுழைவாயில் எதிரே உள்ள ஆலமரம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருப்பதால் பக்தர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
மேலும், சீதாபுரம், திம்மாபுரம், திருமுக்காடு உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளுக்கு செல்லும் மிக முக்கிய சாலையாகவும் இது உள்ளது.
சாலை வரை நீண்டு ஆலமரம் வளர்ந்துள்ளதால், பேருந்துகள் செல்ல முடியாத சூழல் உள்ளது. விபத்தை தவிர்க்க இரு மாதங்களுக்கு முன் எல்லையம்மன் கோவில் வழியாக பேருந்துகள் செல்ல முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே,போக்கு வரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள ஆலமரத்தை அகற்ற, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.