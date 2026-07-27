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﻿ முகையூர்- - கொடூர் சாலை படுமோசம் சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்ப்பு

﻿ முகையூர்- - கொடூர் சாலை படுமோசம் சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:25 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:25 AM

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செய்யூர்: 'போக்குவரத்துக்கு அவசியமான முகையூர் - கொடூர் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்' என, வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.

கூவத்துார் அருகே, முகையூர் - -கொடூர் செல்லும் தார் சாலை 2.3 கி.மீ., நீளம் உடையது. கொடூர், ஆட்சிவிளாகம், கொளத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள், இந்த சாலை வழியாக பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

போக்குவரத்துக்கு அவசியமான இந்த சாலை, 30 ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி சீரழிந்து உள்ளது. மழைக்காலத்தில், சாலையில் விழுந்துள்ள பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கி, இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப் படுகின்றனர்.

முகையூர்- -- கொடூர் செல்லும் சாலையின் நடுவே பகிங்ஹாம் கால்வாய் உள்ளது. கொடூரில் இருந்து 1 கி.மீ., நீளம் வரை உள்ள பகிங்ஹாம் கால்வாய் வரையிலான சாலை, இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் சீரமைக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து முகையூர் வரையிலான 1.3 கி.மீ., சாலை படுமோசமான நிலையில் உள்ளது.

இதனால், மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட அவசர காலத்தில், ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்களை இயக்குவதில் சிரமமாக உள்ளது.

எனவே, சேதமடைந்துள்ள முறையூர் - கொடூர் வரையிலான சாலையை, ஊராட்சி நிர்வாகம் சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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