குறுகலான அரியனுார் சாலை விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
குறுகலான அரியனுார் சாலை விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:36 PM
செய்யூர்: அரியனுார் – விழுதமங்கலம் சாலை குறுகலாக உள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
செய்யூர் அருகே அரியனுார் கிராமத்தில் இருந்து விழுதமங்கலம் செல்லும் சாலை 5 கி.மீ., துாரம் கொண்டது. இந்த சாலை வழியாக அரியனுார், நெசப்பாக்கம், வெண்மணி, கல்பட்டு, வெளிக்காடு உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் செய்யூர், மதுராந்தகம் பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
தவிர, ஓணம்பாக்கம், வெண்மணி பகுதிகளில் இயங்கும் கல்குவாரியிங் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் இந்த சாலை வழியாக வந்து செல்கின்றன.
அரியனுார் சாலை குறுகலாக உள்ளதால், எதிர் எதிரே வரும் வாகனங்கள் மோதி அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது.
மேலும், வளைவுப்பகுதிகளில் வாகனங்கள் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகின்றன.
இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, அரியனுார் – விழுதமங்கலம் சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.