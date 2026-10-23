சேதமடைந்த மணப்பாக்கம் சாலை விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சேதமடைந்த மணப்பாக்கம் சாலை விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : செப் 24, 2026 04:06 PM
செங்கல்பட்டு: மணப்பாக்கம் செல்லும் சாலை சேதமடைந்து, குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த வேண்பாக்கம்- – மணப்பாக்கம் சாலையை, ஒழலூர், மணப்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்றுவர பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், மணப்பாக்கத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கன்னியம்மன் கோவிலுக்கு, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். இச்சாலையில் பல்வேறு இடங்களில் பள்ளம் ஏற்பட்டு, குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
வேண்பாக்கம் – மணப்பாக்கம் சாலையில், ஒழலூர், மணப்பாக்கம் பகுதிகளில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதிகளில் ஜல்லிக் கற்கள் மட்டும் கொட்டப்பட்டு உள்ளதால், இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கீழே விழுந்து காயமடைந்து வருகின்றனர்.
கடந்த வாரம் இரவு, சிங்கபெருமாள் கோவில் பகுதியில் இருந்து, மணப்பாக்கம் கோவிலுக்கு பைக்கில் வந்த நபர், சாலையில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் கீழே விழுந்து காயமடைந்தார். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.