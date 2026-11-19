சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
சாலையை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 17, 2026 06:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:26 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற சாலை சந்திப்பில், விதிகளை மீறி நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
செங்கல்பட்டு – மதுராந்தகம் சாலையில், செங்கல்பட்டு ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் உள்ளது. நீதிமன்ற வளாகத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்தம் வசதி இல்லை. இதனால், அங்கு வரும் பொது மக்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற நுழைவாயிலை ஆக்கிரமித்து, தங்கள் வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு செல்கின்றனர்.
மேலும், நீதிமன்றம் அருகே நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான சாலை சந்திப்பு பகுதியை ஆக்கிரமித்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன.
இதனால், செங்கல்பட்டு - – மதுராந்தகம், பொன்விளைந்தகளத்துார் நோக்கி செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
மேலும், சக்தி விநாயகர் கோவில் முதல் மலையடி வேண்பாக்கம் புதிய பேருந்து நிலையம் வரை இருபுறமும் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
பெரும்பாலானவை நீதிமன்றத்திற்கு வரும் வழக்கறிஞர்கள், மற்றும் போலீசாரின் வாகனங்கள் என்பதால் போக்குவரத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற வளாகத்தை சுற்றி விதிமீறி நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
நீதிமன்றத்தை ஒட்டியுள்ள நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து போலீசார் பணியில் ஈடுபடுவது இல்லை. இதனால், நீதிமன்ற நுழை வாயிலில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரிக்கின்றன.
தவிர, செங்கல்பட்டு –- பொன்விளைந்த களத்துார் சாலையோரத்தின் இருபுறமும், போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றனர். இதனால், அந்த சாலையில் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, நீதிமன்ற வளாகத்தில் வாகனம் நிறுத்தம் வசதி ஏற்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விதிகளை மீறும் வாகனங்கள் மீது போக்குவரத்து போலீசார் அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.