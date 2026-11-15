கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சுற்றி திரியும் மாடுகளால்கால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயம்
கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சுற்றி திரியும் மாடுகளால்கால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:34 PM
செய்யூர்: இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பனையூர், விளம்பூர், கெங்கதேவன்குப்பம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் 300க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சில உரிமையாளர்கள் தங்கள் மாடுகளை முறையாக பராமரிக்காததால், அவை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் கட்டுப்பாடின்றி கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி திரிகின்றன. சாலயோர கடை வியாபாரிகள் சாலையில் வீசும் காய்கறி, பழங்கள் உண்ணும் இவை, இரை தேடலுக்கு பின் சாலைகளிலேயே ஓய்வெடுக்கின்றன. தவிர, மாடுகளின் உரிமையாளர்கள், இவற்றை வீடுகளில் வைத்து பராமரிக்காமல், சாலைகளில் கட்டவிழ்த்து விடுகின்றனர். இதனால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், இரவு நேரங்களில் இருள் சூழ்ந்த பகுதிகளில் மாடுகள் நிற்பது தெரியாமல், அவற்றின் மீது மோதி நிலைதடுமாறி விபத்தில் சிக்குகின்றனர். இதனால், இவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் செல்லும் நிலை உள்ளது. மேலும், சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளை பிடிக்க அந்தந்த நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி நிர்வாகங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ளது.
இருப்பினும்,
சாலைகளில் பராமரிப்பின்றி சுற்றித்திரியும் மாடுகளை பறிமுதல் செய்து, அதன் உரிமையாளருக்கு அபராதம் விதிப்பதில், பேரூராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியத்துடன் செயல்படுகின்றனர்.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செய்து, போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலையில் சுற்றி திரியும் மாடுகளை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.